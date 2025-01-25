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06:57, 25 января 2025Мир

В Польше нашли способ защиты от российских ракет

AP: Польша планирует защитить ЕС от российских ракет «Циркон» 6-метровым забором
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Польша планирует защитить страны-члены Европейского союза (ЕС) от российских ракет «Циркон» шестиметровым забором, установленным на границе республики с Белоруссией. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

Отмечается, что ограждение оснащено колючей проволокой и видеокамерами, также за приграничьем организовано наблюдение с воздуха. Кроме того, Польша стянула на границу с Белоруссией около 13 тысяч военных и пограничников.

Предполагается, что эта мера связана с планируемым размещением ракет «Циркон» на территории постсоветской республики.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя ситуацию с очередями на границе с Польшей, предложил Варшаве закрыть все пункты пропуска с республикой. Президент подчеркнул, что не будет защищать Польшу от миграции «с петлей на шее» в виде санкций.

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