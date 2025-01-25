В России предложили давать льготную ипотеку за обещание родить ребенка

«Фонтанка»: В России захотели давать льготную ипотеку за обещание родить ребенка

Представители строительной отрасти предложили давать льготную ипотеку парам, которые обещают родить ребенка. Такая инициатива была выдвинута на заседании под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина, передает «Фонтанка».

Мера поддержки нацелена как на повышение демографии, так и на помощь застройщикам. Она подразумевает, что бездетные заемщики смогут получить ипотеку под шесть процентов годовых. Если в течение двух последующих лет они не родят ребенка, ставку по кредиту пересчитают на актуальную по рынку.

«Преимущество в том, что через два года Центробанк ожидает заметного снижения ставки, и даже если родить ребенка не получится, коммерческие проценты по ипотеке будут заметно ниже, чем нынешние 22-24 процента», — отметил генеральный директор СРО «Объединение строителей СПб» Алексей Белоусов.

Отмечается, что идея пока не до конца продумана и в нынешнем виде имеет лазейки для махинаций. Теперь она будет обсуждаться между строительным и финансовым блоками в правительстве, после чего получит окончательную форму.

Ранее сообщалось, что в 2024 году ежемесячный платеж по ипотеке на новостройки в России значительно вырос. В случае с новостройками он увеличился в три раза, а в случае со вторичным жильем — в полтора раза.