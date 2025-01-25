В России выросло производство игристого

Роскачество: Производство игристого в 2024 году выросло в «нетипичных» регионах

Производство игристого в 2024 году выросло в «нетипичных» регионах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскачество.

В частности, в 2024 году в Мособласти производство увеличилось на 242 процента и достигло отметки в семь миллионов литров, а в Санкт-Петербурге — на 18,2 процента до 20 миллионов литров.

Однако лидерами по производству этой продукции остались регионы Юга России. Отмечается, что Южный федеральный и Северо-Кавказский федеральные округа всего произвели более 90 процентов всех выпущенных в стране тихих вин (более 293 миллиона литров) и порядка 81 процента всего произведенного в стране игристого (свыше 142 миллиона литров).

Ранее сообщалось, что, по итогам 2024 года, производство тихих вин в России выросло почти на 21 процент, до 36,2 миллиона декалитров.