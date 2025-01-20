В России стали производить больше вина

«Ъ»: Производство тихих вин в России в 2024 году выросло на 21 процент

По итогам 2024 года производство тихих вин в России выросло почти на 21 процент, до 36,2 миллиона декалитров. Об этом со ссылкой на данные участников рынка сообщает «Коммерсантъ».

По словам руководителя WineRetail Александра Ставцева, в 2023 году выпуск напитка сокращался по причине сильного притока импортных вин — российским виноделам не было смысла наращивать объемы производства. Поэтому показатели сократились на 8,3 процента в годовом выражении, до уровня в 29,99 декалитра.

Повышение пошлин на напитки из «недружественных» стран изменило положение дел на рынке (в 2023 году пошлины подняли с 12,5 до 20 процентов от таможенной стоимости, а с августа 2024-го — до 25 процентов), в результате чего количество марок вин локального производства выросло на шесть процентов. По данным Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), доля отечественных напитков теперь составляет более 25 процентов ассортимента. Из-за ужесточения пошлин сегмент вин до тысячи рублей за бутылку почти полностью занят российской продукцией, отмечает директор по закупкам виноторговой компании Fort Дарья Сологуб.

Дальнейшего роста производства вина в 2025 году эксперты не ждут по причине неготовности россиян мириться с повышением цен (за год стоимость напитков выросла на 10-15 процентов) а также ограниченность сырьевой базы, отметил Ставцев.

К марту 2025 года импортное вино в российских розничных магазинах подорожает в среднем на 10-15 процентов из-за таможенных пошлин, предупредил исполнительный директор Fort Александр Липилин. Однако после повышения пошлин цены на вино все еще не достигли нужного уровня для обеспечения рентабельности. Большинство крупнейших российских импортеров предупредили своих партнеров о повышении розничной стоимости импортных вин с февраля 2025 года. Дополнительными факторами подорожания стали курсовая волатильность и рост логистических расходов.

По мнению Липилина, на фоне сокращения на внутреннем рынке импортной продукции качество российских вин может снизиться. Причиной станет падение уровня конкуренции, пояснил он. Глава Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин заявил о резком удорожании иностранных вин в России, в 2024 году их стоимость увеличилась как минимум на 50 процентов. В итоге ближе к концу 2024-го нижняя граница стоимости бутылки импортного шампанского в российских магазинах достигла 450 рублей, и тенденция сохранится в 2025-м.