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08:43, 17 января 2025Экономика

Россиян предупредили о скором подорожании одной категории вин

РИА Новости: Импортное вино в РФ подорожает на 10-15 процентов в феврале-марте
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

К марту 2025 года импортное вино в российских розничных магазинах подорожает в среднем на 10-15 процентов из-за таможенных пошлин. О скором росте цен на эту категорию вин сообщает РИА Новости со ссылкой на прогноз участников рынка.

Российские власти неоднократно повышали тарифы на ввоз вина из недружественных стран (преимущественно из государств Евросоюза). В 2023 году пошлины подняли с 12,5 до 20 процентов от таможенной стоимости, а с августа 2024-го — до 25 процентов.

Исполнительный директор Fort Александр Липилин отметил, что после повышения пошлин цены на вино все еще не достигли нужного уровня для обеспечения рентабельности. Большинство крупнейших российских импортеров, включая его компанию, уже предупредили своих партнеров о повышении розничной стоимости импортных вин с февраля 2025 года. На это решение повлияли в том числе курсовая волатильность и рост логистических расходов, заключил эксперт.

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Другой производитель и дистрибьютор алкогольной продукции в РФ — Ladoga — поднял ценник как на отечественный, так и на импортный алкоголь уже в первой половине января 2025-го. В компании назвали это решение вынужденным. В результате стоимость части продаваемой продукции увеличилась в пределах десяти процентов.

Ранее Липилин спрогнозировал заметный рост цен на бюджетные вина в России стоимостью до тысячи рублей. Подобной динамике, по его словам, будет способствовать прежде всего повышение импортных пошлин. На фоне сокращения поставок вина из западных стран конкуренция на российском рынке продолжит падать. В сложившихся условиях, отмечал сомелье Роман Сосновский, качество продаваемого в стране вина может упасть из-за желания некоторых производителей сэкономить.

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