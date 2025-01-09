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14:30, 9 января 2025Экономика

В России спрогнозировали резкое удорожание одной категории вин

Глава Fort Липилин: В 2025 году вина стоимостью до тысячи рублей будут дорожать
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В 2025 году самые высокие темпы удорожания в российских розничных магазинах будут демонстрировать недорогие вина стоимостью до тысячи рублей. Такой прогноз дал исполнительный директор компании Fort Александр Липилин, его слова приводит «РБК Вино».

Подобной динамике, пояснил эксперт, будет способствовать в том числе повышение пошлин на импорт вина из недружественных стран. Тарифы на ввоз этой алкогольной продукции, напомнил Липилин, российские власти поднимали неоднократно с 2023 года.

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Сначала правительство увеличило пошлины с 12,5 до 20 процентов от таможенной стоимости, а с августа 2024-го — до 25 процентов. «Если пошлины продолжат расти, то тенденция (удорожания недорогих вин — прим. «Ленты.ру»), которая началась еще в 2023 году после первого повышения, сохранится», — резюмировал Липилин.

Ранее он допустил возможное снижение качества вина на российском рынке из-за падения уровня конкуренции. На фоне неоднократного повышения импортных пошлин на этот вид алкоголя из недружественных стран, пояснил исполнительный директор Fort, доля отечественного вина в РФ значительно выросла, тогда как присутствие на внутреннем рынке вина из европейских стран, напротив, заметно упало. В сложившихся реалиях, предупредил сомелье Роман Сосновский, некоторые российские производители могут не только поднять ценник на выпускаемую продукцию, но и снизить требования к ее качеству.

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