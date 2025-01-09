Россиян предупредили о рисках падения качества вина

Глава Fort Липилин: качество вина в РФ может снизиться из-за падения конкуренции

В 2025 году качество российских вин может снизиться из-за падения уровня конкуренции на фоне сокращения на внутреннем рынке импортной продукции. Об этом заявил исполнительный директор компании Fort Александр Липилин, его слова приводит «РБК Вино».

Тенденция сокращения доли импортных вин на российском рынке началась еще в 2023 году после первого повышения пошлин на эту продукцию, напомнил эксперт. Тогда власти РФ подняли тарифы на импорт вина из недружественных стран с 12,5 до 20 процентов (но не менее 1,5 доллара за литр). В августе 2024-го планку установили на уровне в 25 процентов от таможенной стоимости (но не менее двух долларов за литр).

В итоге к настоящему времени подавляющую часть российского рынка стала занимать отечественная продукция, добавил Липилин. В случае же дальнейшего повышения импортных пошлин уровень конкуренции на внутреннем рынке упадет еще больше. Угрозу качеству российских вин при сложившихся условиях увидел и сомелье Роман Сосновский. При низкой конкуренции некоторые отечественные производители могут не только поднять ценники на выпускаемую алкогольную продукцию, но и сэкономить на ее качестве, резюмировал он.

Ранее глава Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин заявил о резком удорожании иностранных вин в России. В 2024 году, отметил он, стоимость подобной продукции увеличилась как минимум на 50 процентов в сравнении с предыдущим, что негативным образом отразилось на спросе. В итоге ближе к концу 2024-го нижняя граница стоимости бутылки импортного шампанского в российских магазинах достигла 450 рублей. В 2025-м, согласно его прогнозу, тенденция удорожания этой продукции в РФ сохранится.