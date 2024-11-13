Цены на один вид алкоголя в России взлетели

Аналитик Шапкин: импортное шампанское в РФ подорожало минимум на 50 процентов

С начала 2024 года цены на импортное шампанское в российских розничных магазинах увеличились как минимум на 50 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го. Об этом заявил глава Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин, его слова приводит агентство городских новостей «Москва».

Аналитик уточнил, что в настоящее время стоимость бутылки импортного шампанского в рознице начинается от 450 рублей. Он также спрогнозировал дальнейшее удорожание этого вида алкогольной продукции в России. «Импортное шампанское будет и дальше дорожать», — заявил Шапкин.

Что касается динамики стоимости российского шампанского, то она, по словам эксперта, оказалась не столь стремительной, как в случае с иностранными аналогами. Однако и в этом сегменте с начала 2024 года фиксируется заметный прирост цен. К настоящему времени стоимость бутылки отечественного шампанского и игристого вина поднялась в среднем на 15-20 процентов. Сейчас цены на эту алкогольную продукцию начинаются от 239 рублей, резюмировал Шапкин.

На фоне резкого удорожания иностранного шампанского его доля на российском рынке значительно снизилась, добавил аналитик. В настоящее время она оценивается в 15 процентов, тогда как доля отечественных аналогов составляет 85 процентов. «Намного стало меньше импортного шампанского, в основном рынок живет за счет российского шампанского», — заключил эксперт.

Поставки иностранного игристого вина заметно снизились на фоне резкого повышения импортных пошлин на него. В 2023 году российские власти подняли тарифы на импорт подобной алкогольной продукции из недружественных государств с 12,5 до 20 процентов (но не менее 1,5 доллара за литр), а в августе 2024-го установили планку на уровне в 25 процентов от таможенной стоимости (но не менее двух долларов за литр).

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев поддержал инициативу главы Ассоциации виноградарей и виноделов РФ Дмитрия Киселева повысить ввозные пошлины на вино из недружественных стран вплоть до 50 процентов. По его словам, эта мера может поспособствовать наращиванию доли отечественной продукции на внутреннем рынке, которая сейчас оценивается в 12 процентов. При этом Патрушев подчеркнул, что поднимать тарифы на ввоз в Россию иностранного вина нужно постепенно и осторожно.