Патрушев: пошлины на вина из недружественных стран могут повысить до 30-50 %

Пошлины на вина из недружественных стран могут повысить до 30-50 процентов. О возможном подорожании напитков предупредил вице-премьер России Дмитрий Патрушев, его цитирует РИА Новости

Сейчас пошлина на вино из недружественных Москве юрисдикций составляет 25 процентов, но не менее двух долларов за литр. Сам Патрушев поддержал ее дальнейшее увеличение вплоть до двух раз. При этом, подчеркнул вице-премьер, правительство будет исходить из необходимой достаточности, чтобы пошлины не стали запретительными. Вместо этого собранные средства собираются направить на развитие российского виноделия.

В рамках пленарной сессии Российского винодельческого форума председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев предложил поднять квоту на российские вина в магазинах до 50 процентов. По словам Патрушева, отечественная продукция пока занимает лишь 12 процентов места на полках, и поэтому увеличивать квоту нужно поэтапно.

Ввозные пошлины на вино из недружественных стран в России сначала повысили с 12,5 до 20 процентов, а с августа 2024 года таможенные тарифы подняли до 25 процентов — на этом настаивали Минфин, Минэкономразвития и Минсельхоз.

Несмотря на рост пошлин, который повлиял на цены импортного вина, по итогам июля 2024 года его суммарные поставки из недружественных государств увеличились почти в два раза. Однако уже к августу импорт сократился до минимума за 20 лет — с начала года было импортировано лишь 126 тысяч тонн. За восемь месяцев из ЕС ввезли 125,7 тысячи тонн вина — на четверть меньше год к году.