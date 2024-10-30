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06:18, 30 октября 2024Экономика

Россия сократила ввоз вина из Евросоюза до минимума с 2004 года

Россия в 2024 году сократила ввоз вина из ЕС до минимума за 20 лет

Фото: Freepik

Россия в январе-августе 2024 года сократила ввоз вина из Евросоюза (ЕС) до минимума за 20 лет — с начала года было импортировано лишь 126 тысяч тонн. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что за восемь месяцев этого года ЕС ввез в Россию 125,7 тысячи тонн вина — это на четверть меньше год к году. Между тем, объем импорта является минимальным с 2004 года — тогда за январь-август российские компании ввезли лишь 87 тысяч тонн европейского вина.

Ранее заместитель министра финансов России Алексей Сазанов оценил идею о повышении до 50 процентов пошлины на вино из недружественных стран.

В начале октября появился прогноз, согласно которому итальянское вино просекко может очень серьезно подорожать. Одна из причин этого — высокие пошлины на импорт данного напитка.

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      Юлия Мискевич
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