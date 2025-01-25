На протестах в Словакии украинцы составили треть присутствующих

Премьер Словакии Фицо: Треть участников протестов составили украинцы

Премьер-минстр Словакии Роберт Фицо заявил, что треть участников митингов в Словакии составили украинцы. Об этом премьер-министр сообщил в программе общественного вещателя STVR «Субботние диалоги».

По словам Фицо, треть присутствующих на антиправительственных митингах, которые проходят сейчас в стране, составляют украинцы. «Это смешно, когда слышу, что украинский президент делится статусами господина Ризмана, партнера госпожи Чапутовой, украинское телевидение бегает тут по митингам, где треть — украинцы, которые тут шумят против словацкого правительства», — сказал премьер.

Фицо связал протесты в стране с прокиевской общественной организацией и в своем комментарии сделал отсылку к фото, которое на своей странице в соцсети X недавно опубликовал Владимир Зеленский. Глава Украины поделился публикацией гражданского мужа экс-президента Словакии Зузаны Чапутовой Юрая Ризмана с фото митингующих в Братиславе и подписал пост: «Братислава — это не Москва. Словакия — это Европа».

Ранее премьер Словакии исключил присоединение Украины к НАТО. «Украина никогда не будет в НАТО, а если послушать заявления некоторых политиков в последнее время, то у нее будут и огромные проблемы с вступлением в Европейский союз», — объяснил политик.