WP: США делятся с новыми властями Сирии разведданными о террористических угрозах

США делятся с новыми властями Сирии секретными разведданными об угрозах со стороны «Исламского государства» (ИГИЛ, запрещенная в РФ террористическая организация). Об этом сообщило издание Washington Post (WP).

Отмечается, что американская разведка уже смогла предотвратить террористическую атаку на святыню в Дамаске. Опрошенные изданием чиновники подчеркивают, что передача информации связано со «взаимной заинтересованностью» и не говорит о полноценном признании Вашингтоном новых властей Сирии.

Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) заявили, что администрация бывшего президента США Джо Байдена и власти Великобритании хотят не допустить стабилизации обстановки в Сирии. Так западные страны смогут быстрее достичь своей цели — обеспечить доминирование в регионе на основе концепции «порядка, основанного на правилах», говорилось в публикации.