Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:10, 25 января 2025Мир

В США сообщили о передаче разведданных новым властям Сирии

WP: США делятся с новыми властями Сирии разведданными о террористических угрозах
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

США делятся с новыми властями Сирии секретными разведданными об угрозах со стороны «Исламского государства» (ИГИЛ, запрещенная в РФ террористическая организация). Об этом сообщило издание Washington Post (WP).

Отмечается, что американская разведка уже смогла предотвратить террористическую атаку на святыню в Дамаске. Опрошенные изданием чиновники подчеркивают, что передача информации связано со «взаимной заинтересованностью» и не говорит о полноценном признании Вашингтоном новых властей Сирии.

Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) заявили, что администрация бывшего президента США Джо Байдена и власти Великобритании хотят не допустить стабилизации обстановки в Сирии. Так западные страны смогут быстрее достичь своей цели — обеспечить доминирование в регионе на основе концепции «порядка, основанного на правилах», говорилось в публикации.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Севастополе объявлен режим федеральной ЧС из-за разлива мазута. Это поможет быстрее ликвидировать последствия

      Россиянам напомнили об индексации ряда соцвыплат с 1 февраля

      В США сообщили о передаче разведданных новым властям Сирии

      Обвиняемого в утрате части Харьковской области генерала ВСУ снова арестовали

      Власти Израиля приказали БАПОР покинуть Иерусалим

      На Бали арестовали основателя «русской деревни» Фрея

      Депутат Рады объяснил увольнения отвечающих за Украину американских чиновников

      США переименовали Мексиканский залив

      На Украине призвали уволить министра обороны

      Queen вошла в число крупнейших британских налогоплательщиков

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше