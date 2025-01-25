ВС РФ нанесли ракетный удар по складам ВСУ на железнодорожной станции в Сумах

ВС РФ ударили по зданиям оборонного производства ВСУ на станции в Сумах

ВС РФ ударили по зданиям в окрестностях железнодорожной станции в Сумах. Об этом сообщает РИА Новости.

Ракетный удар был нанесен на юго-востоке города, в районе станции Басы, где расположены производство и склады оборонпрома ВСУ. Этой информацией с журналистами поделился координатор пророссийского подполья в городе Николаев Сергей Лебедев.

«В Сумах прилет был в районе одной ж/д станции Басы в юго-восточной части города, где расположено множество производственных и складских помещений, задействованных бандеровцами в оборонной промышленности», — сказал Лебедев.

Ранее жительница Курской области заявила о вывозе ВСУ гражданских на территорию Украины. По ее словам, мирных жителей с территории Курской области в Сумскую область.