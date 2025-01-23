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07:35, 23 января 2025Россия

Жительница Курской области заявила о вывозе ВСУ гражданских на территорию Украины

ТАСС: ВСУ вывозили гражданских из Курской в Сумскую область для обмена
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Ashley Chan / Globallookpress.com

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) вывозили мирных жителей с территории Курской области в Сумскую область. Об этом заявила жительница приграничного региона во время допроса военным следователем, видеозапись есть в распоряжении ТАСС.

«Ввели комендантский час, сказали с 5 вечера до 10 утра нельзя выходить. Люди сюда приезжали, они всех забирали и вывозили в Сумы. Потом обмен был [на бойцов ВСУ]», — сказала местная жительница.

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Она добавила, что в часть Суджанского района, которая находится под контролем Украины, приезжали украинские журналисты, которые опрашивали население. Они в присутствии военных пытались получить от жителей рассказ о том, «как им все нравится».

Ранее жительница приграничного российского региона Галина Белоусова рассказала, что украинские военнослужащие предлагали жителям Курской области вывезти их на Украину. К людям, по ее словам, приезжали сотрудники военной комендатуры.

Бои в Курской области продолжаются с начала августа 2024 года, в регионе действует режим ЧС и контртеррористической операции. В Кремле в декабре заявляли, что ситуация в приграничном российском регионе близка к развязке.

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