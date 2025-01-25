Вучич рассказал о планах обсудить с Путиным ситуацию вокруг NIS

В ближайшие дни Вучич обсудит с Путиным ситуацию вокруг компании NIS

В ближайшие дни сербский президент Александр Вучич обсудит с главой России Владимиром Путиным ситуацию вокруг энергетической компании NIS. Об этом информирует Televizija K3.

Как уточняют журналисты, предметом переговоров выступит ситуация вокруг американских рестрикций в отношении организации. «Сила Сербии в нашей независимости. Мы защищаем наши корни и наше будущее», — сказал Вучич. Сербский политик также заявил, что не будет вводить санкции против России и «других друзей».

Ранее Штаты ввели крупнейшие санкции против энергетического сектора России. В частности, ограничения затронули нефтепроизводителей «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», а также NIS.

Также сербский глава ранее сообщил, что Штаты требуют полного выхода России из сербской нефтегазовой компании Naftne industrije Srbije, которую контролируют структуры «Газпрома».

При этом Вучич допускал, что его страна может частично выкупить российскую долю, однако тогда речь шла только о том, чтобы увести ее ниже 50 процентов. На эти цели республика была готова потратить 700 миллионов евро.