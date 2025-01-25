Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:20, 25 января 2025Мир

Вучич рассказал о планах обсудить с Путиным ситуацию вокруг NIS

В ближайшие дни Вучич обсудит с Путиным ситуацию вокруг компании NIS
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Global Look Press / Lev Radin

В ближайшие дни сербский президент Александр Вучич обсудит с главой России Владимиром Путиным ситуацию вокруг энергетической компании NIS. Об этом информирует Televizija K3.

Как уточняют журналисты, предметом переговоров выступит ситуация вокруг американских рестрикций в отношении организации. «Сила Сербии в нашей независимости. Мы защищаем наши корни и наше будущее», — сказал Вучич. Сербский политик также заявил, что не будет вводить санкции против России и «других друзей».

Ранее Штаты ввели крупнейшие санкции против энергетического сектора России. В частности, ограничения затронули нефтепроизводителей «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», а также NIS.

Также сербский глава ранее сообщил, что Штаты требуют полного выхода России из сербской нефтегазовой компании Naftne industrije Srbije, которую контролируют структуры «Газпрома».

При этом Вучич допускал, что его страна может частично выкупить российскую долю, однако тогда речь шла только о том, чтобы увести ее ниже 50 процентов. На эти цели республика была готова потратить 700 миллионов евро.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Севастополе объявлен режим федеральной ЧС из-за разлива мазута. Это поможет быстрее ликвидировать последствия

      Вучич рассказал о планах обсудить с Путиным ситуацию вокруг NIS

      В США раскрыли причину резких заявлений Трампа по Украине

      Первые самолеты с нелегалами из США прибыли в Гватемалу

      В Госдуму внесли проект о признании документов на недвижимость в новых регионах

      Назван новый размер страховой пенсии после доиндексации в феврале

      Британия захоронит крупнейший в мире запас радиоактивного плутония

      Десятки человек пострадали при аварийной посадке самолета в Нигерии

      Министра здравоохранения Камчатки сняли с должности

      США задействовали военно-транспортную авиацию для депортации мигрантов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше