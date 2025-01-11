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01:58, 11 января 2025Мир

США потребовали от Сербии вывести российский капитал из нефтяной компании

Президент Сербии Вучич: США потребовали вывести российский капитал из NIS
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Global Look Press / Lev Radin

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что США требуют полного выхода России из сербской нефтегазовой компании Naftne industrije Srbije (NIS), которую контролируют структуры «Газпрома». Об этом сообщает РИА Новости.

«Требуют полного ухода российского участия из NIS, согласно термину remove, а не reduce не позволяют, чтобы российская доля была менее 49 процентов», — отметил Вучич.

Половина доли NIS принадлежит «Газпром нефти», а еще шесть процентов — «Газпрому». Доля Сербии составляет около 30 процентов. Ранее Вучич допускал, что страна может частично выкупить российскую долю, однако тогда речь шла только о том, чтобы увести ее ниже 50 процентов. На эти цели республика была готова потратить 700 миллионов евро.

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