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13:50, 25 января 2025Интернет и СМИ

Зеленского уличили в смене риторики ради отвлечения внимания от неудач

Аналитик Лейрос: Зеленский заговорил о сделке, чтобы скрыть свое унижение
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский начал обсуждать возможность мирной сделки, чтобы отвлечь внимание от своих военных и политических неудач. Об этом заявил аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос изданию infoBRICS.

Он предположил, что Зеленский начинает допускать возможность сделки, чтобы скрыть свое «политическое и военное унижение».
Он также отметил, что украинский президент поднимает вопрос мирного процесса, хотя на территории страны закон запрещает любые переговоры с Россией. Аналитик заключил, что Украина не в состоянии диктовать условия на возможных переговорах, поскольку терпит поражение на фронте. Он сделал вывод, что только Москва может определить, когда конфликт закончится.

Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что спонсоры Киева должны заставить Зеленского отменить запрет на переговоры. Он отметил, что украинский президент не спешит отменять свой запрет.

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