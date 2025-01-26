Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
06:05, 26 января 2025Силовые структуры

Экс-сотруднику Следственного комитета предъявили обвинения по восьми статьям

РИА Новости: Экс-сотруднику СК Кирееву предъявили обвинения по 8 статьям УК РФ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Следствие инкриминирует бывшему сотруднику центрального аппарата Следственного комитета России (СК РФ) Александру Кирееву совершение преступлений и подготовку к ним по восьми статьям Уголовного кодекса (УК). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Кирееву предъявили обвинения по восьми статьям УК РФ, среди которых мошенничество, лжесвидетельство и злоупотребление полномочиями. Согласно данным портала судов общей юрисдикции Москвы, его дело по существу рассматривает Хорошевский райсуд.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Американские дипломаты призвали исключить Украину из 90-дневной заморозки иностранной помощи. Чем грозит Киеву решение Трампа?

      Трамп отказался считать Канаду независимым государством

      Врач рассказал правду о женском алкоголизме

      Жителя Твери признали виновным в пособничестве напавшим на «Крокус»

      Экс-сотруднику Следственного комитета предъявили обвинения по восьми статьям

      Трамп оценил шансы США получить Гренландию

      В Европе усомнились в способности ВСУ выстоять до переговоров

      Трамп снова выразил надежду поговорить с Путиным

      Следователи установили местонахождение актера Смольянинова. Его обвиняют в распространении фейков о ВС РФ

      Трамп обсудил возможность расселения палестинцев из Газы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше