Экс-сотруднику Следственного комитета предъявили обвинения по восьми статьям

Следствие инкриминирует бывшему сотруднику центрального аппарата Следственного комитета России (СК РФ) Александру Кирееву совершение преступлений и подготовку к ним по восьми статьям Уголовного кодекса (УК). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.
Кирееву предъявили обвинения по восьми статьям УК РФ, среди которых мошенничество, лжесвидетельство и злоупотребление полномочиями. Согласно данным портала судов общей юрисдикции Москвы, его дело по существу рассматривает Хорошевский райсуд.