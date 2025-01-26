Глава Дагестана попросил СК и МВД проконтролировать дело дагестанца в Подмосковье

Меликов попросил СК и МВД контролировать дело о пытках дагестанца в Подмосковье

Глава Дагестана Сергей Меликов обратился к председателю Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину и министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с просьбой взять под личный контроль уголовное дело дагестанца Магомеда Магомедова, который заявил о пытках в отделе полиции Подмосковья. Об этом глава региона сообщил в своем https://t.me/melikov05/3230-канале.

«Не раз убеждался в их добром отношении к Кавказу и выходцам из нашего региона, поэтому и сегодня обращаюсь к ним с просьбой взять это дело под свой личный контроль», — написал он.

Меликов отметил, что рассчитывает на то, что заявления адвоката Магомедова будут детально и справедливо рассмотрены, а виновные понесут наказание.

В социальных сетях ранее появились видеозаписи, где задержанный в Московской области описывает пытки, которым его подвергали в полиции. По информации МВД России, он был арестован по подозрению в незаконном изготовлении оружия и будет проверен на связь с терроризмом. После поступивших жалоб о неправомерных методах допроса была инициирована проверка.