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03:04, 26 января 2025Силовые структуры

Глава Дагестана попросил СК и МВД проконтролировать дело дагестанца в Подмосковье

Меликов попросил СК и МВД контролировать дело о пытках дагестанца в Подмосковье
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости / Кристина Кормилицына

Глава Дагестана Сергей Меликов обратился к председателю Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину и министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с просьбой взять под личный контроль уголовное дело дагестанца Магомеда Магомедова, который заявил о пытках в отделе полиции Подмосковья. Об этом глава региона сообщил в своем https://t.me/melikov05/3230-канале.

«Не раз убеждался в их добром отношении к Кавказу и выходцам из нашего региона, поэтому и сегодня обращаюсь к ним с просьбой взять это дело под свой личный контроль», — написал он.

Меликов отметил, что рассчитывает на то, что заявления адвоката Магомедова будут детально и справедливо рассмотрены, а виновные понесут наказание.

В социальных сетях ранее появились видеозаписи, где задержанный в Московской области описывает пытки, которым его подвергали в полиции. По информации МВД России, он был арестован по подозрению в незаконном изготовлении оружия и будет проверен на связь с терроризмом. После поступивших жалоб о неправомерных методах допроса была инициирована проверка.

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