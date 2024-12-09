Российский полицейский осужден на 7,5 года колонии за пытки задержанного

Суд дал 7,5 года экс-полицейскому из Махачкалы за гибель от пыток Далгатова

Суд приговорил к 7,5 года лишения свободы бывшего полицейского из Махачкалы Ислама Атавова за пытки задержанного Курбана Далгатова, который не смог пережить их последствия. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Подсудимый признан виновным в превышении должностных полномочий. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

10 октября 2023 года сообщалось, что Махачкалинский суд арестовал двоих оперуполномоченных отдела полиции уголовного розыска по Советскому району за пытки 35-летнего Далгатова. По данным следствия, в ночь на 21 января полицейские задержали мужчину, так как посчитали, что он помог скрыться подозреваемому по делу о стрельбе в человека. Во время допроса Далгатова душили и били током, а когда ему стало плохо, его доставили в больницу, однако медики не смогли его спасти.

Тогда следователи возбудили дело по части 5 статьи 286 («Превышение должностных полномочий с применением пыток») УК РФ. Ранее также задержали еще четырех сотрудников МВД, которые причастны к этой трагедии.