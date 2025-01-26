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08:35, 26 января 2025Бывший СССР

Китай призвал США раскрыть данные о своих биолабораториях по всему миру

Посольство КНР: США нужно раскрыть данные о своих биолабораториях по всему миру
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что США необходимо прекратить выступать с ложными обвинениями в отношении других стран и раскрыть данные о работе своих биолабораторий по всему миру. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

По словам дипломата, Вашингтону необходимо «немедленно прекратить ложно обвинять и очернять другие страны, прекратить перекладывать вину».

Кроме того, США нужно в кратчайшие сроки ответить на обоснованную озабоченность международного сообщества, предоставить Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ранние данные относительно предполагаемых случаев заражения, заключил Лю Пэнъюй.

Ранее сообщалось, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) склоняется к тому, что пандемия COVID-19 началась в связи с утечкой вируса из лаборатории в китайском Ухане. Как сообщают источники The New York Times, изменение мнения агентства связано не с новыми разведывательными данными, а с более глубоким анализом уже имеющейся информации.

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