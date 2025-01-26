В ЦРУ заявили об утечке вируса COVID-19 из лаборатории в Ухане

NYT: ЦРУ придерживается версии об утечке вируса COVID-19 из лаборатории в Ухане

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) склоняется к тому, что пандемия COVID-19 началась в связи с утечкой вируса из лаборатории в китайском Ухане. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

Ранее на протяжении нескольких лет ЦРУ утверждало, что у него нет достаточно данных, чтобы определить, произошел ли вирус от животных к людям естественным образом или стал результатом утечки из лаборатории.

Как сообщают источники The New York Times, изменение мнения агентства связано не с новыми разведывательными данными, а с более глубоким анализом уже имеющейся информации. Этот анализ был начат еще во времена администрации бывшего президента США Джо Байдена, а его результаты были опубликованы по инициативе нового директора ЦРУ Джона Рэтклиффа.

Рэтклифф ранее неоднократно высказывался за то, чтобы привлечь Китай к ответственности за сокрытие информации о происхождении COVID-19 и условиях его распространения, а также за лишение Пекина права на проведение зимних Олимпийских игр 2022 года.

3 декабря 2024 года из доклада Конгресса США по итогам двухлетнего расследования раскрыли, что коронавирус с наибольшей вероятностью имеет лабораторное происхождение. Законодатели представляют пять доводов в поддержку своей точки зрения, подчеркивая, что вирус имеет биологические черты, которые не встречались в природе.