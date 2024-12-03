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04:51, 3 декабря 2024Мир

В США раскрыли происхождение коронавируса

Конгресс США заявил о лабораторном происхождении коронавируса и обвинил Китай
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Конгрессмены США по итогам двухлетного расследования раскрыли, что коронавирус с наибольшей вероятностью имеет лабораторное происхождение. Об этом следует из опубликованного доклада американских законодателей.

«Вирус COVID-19 с наибольшей вероятностью возник из лаборатории с китайском городе Ухань», — отмечается в документах.

Законодатели представляют пять доводов в поддержку своей точки зрения, подчеркивая, что вирус имеет биологические черты, которые не встречались в природе. Они утверждают, что все случаи заболевания COVID-19, по сути, возникли из-за единственного попадания в человеческий организм, в то время как раньше, во время других пандемий, наблюдалось несколько случаев передачи вируса.

Также конгрессмены отметили, что в Ухане располагается одна из главных исследовательских лабораторий, занимающаяся вирусами SARS, которая, по мнению законодателей, имеет опыт работы при низких уровнях биологической безопасности.

Ранее руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского Центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что с начала пандемии коронавирус сильно изменился.

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