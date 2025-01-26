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09:30, 26 января 2025Россия

Кнайсль назвала жесткой риторику Европы по Украине

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: Политики ЕС говорят о военном менталитете
Мария Черкасова

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Европейские политики в настоящее время используют более жесткую риторику по ситуации на Украине, чем США или Россия. Об этом рассказала руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, передает РИА Новости.

По словам Кнайсль, в Европе постоянно говорят о «менталитете войны», «военных налогах» и «военной экономике». При этом на слушаниях в сенате США таких формулировок не звучало, как и в России. «С кем говорить в Европейском союзе?» — ответила экс-глава МИД Австрии на вопрос о том, должна ли России вести диалог по Украине с США, а не с ЕС.

Ранее бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль предрекла Европе проблемы из-за украинских беженцев. По ее словам, к беженцам из Украины там стали относиться гораздо скептичнее, а те, в свою очередь, предпочитают жить на пособия и не ищут работу.

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