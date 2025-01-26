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02:29, 26 января 2025Мир

КНДР успешно испытала стратегическую крылатую ракету

КНДР успешно испытала стратегическую крылатую ракету для подводного базирования
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

КНДР 25 января успешно испытала стратегическую крылатую ракету, предназначенную для подводного базирования. Об этом сообщает ТАСС.

Запущенные ракеты преодолели дистанцию 1500 километров примерно за 7500 секунд и поразили цели. Таким образом, средняя скорость полета составила 720 километров в час.

6 января Северная Корея запустила новейшую гиперзвуковую ракету, которая в 12 раз превысила скорость звука. Как отметил лидер КНДР Ким Чен Ын, ракета способна эффективно преодолеть любую систему противоракетной обороны (ПРО). По его словам, данная система может нанести серьезный военный удар по противнику, эффективно преодолевая любой плотный оборонительный барьер.

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