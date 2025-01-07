КНДР испытала новую гиперзвуковую баллистическую ракету

ЦТАК: КНДР успешно испытала новую гиперзвуковую баллистическую ракету

Главное управление ракетостроения КНДР провело успешное испытание новой гиперзвуковой баллистической ракеты средней и высокой дальности. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Генеральный секретарь ТПК, Председатель государственных дел КНДР уважаемый товарищ Ким Чен Ын наблюдал за испытательным запуском новейшей гиперзвуковой баллистической ракеты средней и дальней дистанции в формате видеосвязи», — говорится в сообщении агентства.

Ранее южнокорейские военные сообщили, что Северная Корея осуществила запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Также данный запуск также зафиксировала береговая охрана Японии.