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06:16, 6 января 2025Мир

В Южной Корее сообщили о запуске баллистической ракеты КНДР

Reuters: южнокорейские военные сообщили о запуске баллистической ракеты КНДР
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Kim Jae-Hwan / Globallookpress

Северная Корея осуществила запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на южнокорейских военных.

Кроме того, данный запуск также зафиксировала береговая охрана Японии.

Запуск баллистической ракеты КНДР стал первым в 2025 году и произошел спустя два месяца после пуска баллистической ракеты малой дальности 5 ноября 2024 года.

Ранее в Объединенном командовании начальников штабов Южной Кореи (ОКНШ) заявили, что КНДР создает помехи в работе южнокорейских сигналов GPS. Военные Южной Кореи отметили, что это повлияло на работу кораблей и гражданских самолетов.

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