Военные Южной Кореи обвинили КНДР в глушении GPS-сигналов

Военные Южной Кореи заявили, что КНДР создает помехи в работе сигналов GPS

В Объединенном командовании начальников штабов Южной Кореи (ОКНШ) заявили, что КНДР два дня подряд создает помехи в работе южнокорейских сигналов GPS. Об этом сообщает «Ренхап».

Военные Южной Кореи отметили, что это повлияло на работу кораблей и гражданских самолетов. Они уточнили, что подавление сигналов было зафиксировано в районах Хэджу и Кэсон на севере страны. ОКНШ призвал Северную Корею «немедленно прекратить провокацию», предупредив о возможной ответственности.

Ранее сообщалось, что Южная Корея осуществила запуск баллистической ракеты в акватории Желтого моря в ответ на ракетные пуски КНДР.