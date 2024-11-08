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05:29, 8 ноября 2024Мир

Южная Корея запустила баллистическую ракету в ответ на пуски КНДР

Yonhap: Южная Корея осуществила запуск ракеты в ответ на пуски КНДР
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: KCNA / Reuters

Южная Корея осуществила запуск баллистической ракеты в акватории Желтого моря в ответ на ракетные пуски КНДР. Об этом пишет агентство Yonhap.

Утверждается, что речь идет о запуске баллистической ракеты малой дальности класса «Хенму-2» на учениях, которые прошли в западном уезде Тхэан в 108 км от Сеула. В ходе маневров был отработан сценарий удара по кораблю Северной Кореи, с которого была запущена ракета.

Как подчеркивается, учения были призваны продемонстрировать готовность Сеула «ответить на любую провокацию» Пхеньяна.

Ранее сообщалось, что в администрации Соединенных Штатов считают, что ракетные пуски Северной Кореи угрожают не только стабильности в регионе, но и во всем мире. В Госдепе также уточнили, что американская сторона продолжает «тесно сотрудничать с союзниками и партнерами о том, как лучше всего сдерживать агрессию КНДР».

31 октября истребители США и Южной Кореи отработали удар по объектам на территории КНДР в рамках совместных учений. Утверждается, что учения произошли в качестве ответа на запуск Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты.

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