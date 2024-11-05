В Госдепе рассказали об угрозе ракетных пусков Северной Кореи для всего мира

Госдеп: ракетные пуски КНДР угрожают не только миру и стабильности в регионе

Администрация Соединенных Штатов считает, что ракетные пуски Северной Кореи угрожают не только стабильности в регионе, но и во всем мире. Об этом заявил представитель Госдепартамента, пишет ТАСС.

«Соединенные Штаты осуждают произведенные КНДР 4 ноября многочисленные пуски баллистических ракет», — отметил он. По словам источника агентства, «эти пуски, как и запуск межконтинентальной баллистической ракеты на прошлой неделе, являются нарушением резолюций Совета Безопасности ООН».

В Госдепе уточнили, что американская сторона продолжает «тесно сотрудничать с союзниками и партнерами о том, как лучше всего сдерживать агрессию КНДР». Приверженность США обороне Республики Корея и Японии непоколебима, подчеркнул собеседник агентства.

31 октября истребители США и Южной Кореи отработали удар по объектам на территории КНДР в рамках совместных учений. Утверждается, что учения произошли в качестве ответа на запуск Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты.

В свою очередь, лидер КНДР Ким Чен Ын прокомментировал запуск межконтинентальной баллистической ракеты. Он назвал пуск «справедливой военной мерой, которая показывает нашу решимость дать ответ врагам», которые «в последнее время намеренно обостряли ситуацию в регионе и угрожали безопасности республики».