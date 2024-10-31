США и Южная Корея отработали удар по КНДР

США и Южная Корея отработали удар по северокорейским объектам

Истребители США и Южной Кореи отработали удар по объектам на территории КНДР в рамках совместных учений. Об этом сообщили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи, передает The Times.

Утверждается, что учения произошли в качестве ответа на запуск Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Пуск был произведен 31 октября в 7:10 по местному времени (1:10 мск).

В маневрах приняли участие 110 самолетов. Американские и южнокорейские истребители бомбили макеты северокорейских пусковых установок баллистических ракет.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не видят признаков участия России в развитии программы создания МБР КНДР. «Отвечая на ваш вопрос конкретно: я не вижу никакого российского участия», — сказал американский министр обороны.