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21:52, 31 октября 2024Мир

Пентагон ответил на вопрос об участии России в ракетной программе КНДР

Остин: США не видят участия России в ракетной программе КНДР
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Tom Brenner / File Photo / Reuters

США не видят признаков участия России в развитии программы создания межконтинентальных баллистических ракет (МБР) КНДР. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Южной Кореей в формате «2+2» заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.

«Отвечая на ваш вопрос конкретно: я не вижу никакого российского участия», — сообщил он, комментируя осуществленный Северной Кореей испытательный пуск МБР.

Остин также указал во время пресс-конференции, что США увеличат развертывание своих стратегических сил на Корейском полуострове.

Ранее США, Япония и Южная Корея в совместном заявлении осудили запуск армией КНДР МБР в сторону Японского моря. Утверждается, что стороны назвали произошедший запуск «вопиющим нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН».

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