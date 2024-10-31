США увеличат развертывание сил на Корейском полуострове

Остин: США увеличат развертывание стратегических сил на Корейском полуострове

Соединенные Штаты Америки увеличат развертывание своих стратегических сил на Корейском полуострове. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Южной Кореей в формате «2+2» сообщил глава Пентагона Ллойд Остин.

Он указал, что США и Республика Корея договорились о дальнейшем повышении оперативной совместимости и расширенного сдерживания

«Наши страны углубят усилия по ядерному и стратегическому планированию посредством проведения ядерных консультаций», — отметил Остин.

Ранее США, Япония и Южная Корея в совместном заявлении осудили запуск армией КНДР межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) в сторону Японского моря. Утверждается, что стороны назвали произошедший запуск «вопиющим нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН».