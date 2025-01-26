Колумбия объяснила отказ принять американские самолеты с мигрантами

Президент Петро: Колумбия примет мигрантов из США на гражданских самолетах

Президент Колумбии Густаво Петро объяснил, почему развернул американские военные самолеты, перевозившие колумбийских мигрантов. Об этом он сообщил в соцсети X.

«Мигрант не является преступником и заслуживает того, чтобы с ним обращались с достоинством, которого заслуживает человек», — отметил он. Петро подчеркнул, что если Соединенные Штаты намерены вернуть колумбийцев, то «это должно быть сделано с достоинством и уважением к ним» и к Колумбии. В частности, страна примет своих граждан на гражданских самолетах, добавил он.

Ранее Колумбия развернула два военных самолета США, которые направлялись в страну с депортируемыми мигрантами. На борту каждого из них находилось около 80 человек, самолеты покинули Калифорнию, когда Колумбия отозвала их разрешения. После этого президент США Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на товары из Колумбии, а также о введении санкций против колумбийских чиновников.