Колумбия решила вывозить нелегалов из США на самолете президента

Президент Колумбии Густаво Петро поручил выделить авиалайнер главы государства для вывоза депортированных из США мигрантов-соотечественников. Об этом сообщает РИА Новости.
Правительство латиноамериканской страны указало, что тем самым планирует облегчить достойное возвращение своих граждан.
Ранее Колумбия развернула два военных самолета США, которые направлялись в страну с депортируемыми мигрантами. На борту каждого из них находилось около 80 человек, самолеты покинули Калифорнию, когда Колумбия отозвала их разрешения.