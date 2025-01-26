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23:34, 26 января 2025Мир

Колумбия решила вывозить нелегалов из США на самолете президента

Президент Колумбии Петро выделил свой самолет для вывоза мигрантов из США
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Marckinson Pierre / Reuters

Президент Колумбии Густаво Петро поручил выделить авиалайнер главы государства для вывоза депортированных из США мигрантов-соотечественников. Об этом сообщает РИА Новости.

Правительство латиноамериканской страны указало, что тем самым планирует облегчить достойное возвращение своих граждан.

Ранее Колумбия развернула два военных самолета США, которые направлялись в страну с депортируемыми мигрантами. На борту каждого из них находилось около 80 человек, самолеты покинули Калифорнию, когда Колумбия отозвала их разрешения.

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