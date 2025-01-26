Колумбия решила вывозить нелегалов из США на самолете президента

Президент Колумбии Петро выделил свой самолет для вывоза мигрантов из США

Президент Колумбии Густаво Петро поручил выделить авиалайнер главы государства для вывоза депортированных из США мигрантов-соотечественников. Об этом сообщает РИА Новости.

Правительство латиноамериканской страны указало, что тем самым планирует облегчить достойное возвращение своих граждан.

Ранее Колумбия развернула два военных самолета США, которые направлялись в страну с депортируемыми мигрантами. На борту каждого из них находилось около 80 человек, самолеты покинули Калифорнию, когда Колумбия отозвала их разрешения.