Лукашенко назвал шуткой слова о десяти «Орешниках» в Белоруссии

Лукашенко заявил, что пошутил насчет десяти «Орешников» в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал шуткой слова о том, что в страну поставят 10 комплексов «Орешник». Об этом он заявил журналистам в ходе пресс-конференции, его цитирует NEWS.ru.

По словам главы республики, для такого производства России понадобится не один год. «Про 10 "Орешников" — это я пошутил. Чтобы произвести столько комплексов, России нужно два-три года. Это сложное оружие. Чтобы защитить Белоруссию, достаточно одного "Орешника", — рассказал лидер Белоруссии.

Ранее Лукашенко сообщил, что ракетная система «Орешник» в стране будет размещена ближе к Смоленску. При этом он не стал говорить, будет ли она в ядерном исполнении.