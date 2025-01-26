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16:20, 26 января 2025Бывший СССР

Лукашенко назвал шуткой слова о десяти «Орешниках» в Белоруссии

Лукашенко заявил, что пошутил насчет десяти «Орешников» в Белоруссии
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал шуткой слова о том, что в страну поставят 10 комплексов «Орешник». Об этом он заявил журналистам в ходе пресс-конференции, его цитирует NEWS.ru.

По словам главы республики, для такого производства России понадобится не один год. «Про 10 "Орешников" — это я пошутил. Чтобы произвести столько комплексов, России нужно два-три года. Это сложное оружие. Чтобы защитить Белоруссию, достаточно одного "Орешника", — рассказал лидер Белоруссии.

Ранее Лукашенко сообщил, что ракетная система «Орешник» в стране будет размещена ближе к Смоленску. При этом он не стал говорить, будет ли она в ядерном исполнении.

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