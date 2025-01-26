Лукашенко раскрыл место размещения «Орешника» в Белоруссии

Лукашенко: «Орешник» в Белоруссии будет размещен ближе к Смоленску

Ракетная система «Орешник» в Белоруссии будет размещена ближе к Смоленску. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции, передает БелТА.

«Туда, ближе к Смоленску. Я так мечтаю. А там посмотрим. Надо определенное расстояние. Плохо, когда твои объекты поражения очень близко. Но и когда очень далеко, меньшую нагрузку они могут нести», — объяснил глава государства.

Лукашенко также добавил, что первые комплексы прибудут в Белоруссию в ближайшие дни. Он не уточнил, будет ли «Орешник» в ядерном исполнении.

В декабре 2024-го президент Белоруссии поручил обеспечить размещение в республике «Орешника» и грамотно спланировать его применение. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил, первый заместитель министра обороны Павел Муравейко заявил, что только Лукашенко знает, сколько таких комплексов планируется поставить в Белоруссию.