Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:12, 26 января 2025Бывший СССР

Лукашенко раскрыл место размещения «Орешника» в Белоруссии

Лукашенко: «Орешник» в Белоруссии будет размещен ближе к Смоленску
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Ракетная система «Орешник» в Белоруссии будет размещена ближе к Смоленску. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции, передает БелТА.

«Туда, ближе к Смоленску. Я так мечтаю. А там посмотрим. Надо определенное расстояние. Плохо, когда твои объекты поражения очень близко. Но и когда очень далеко, меньшую нагрузку они могут нести», — объяснил глава государства.

Лукашенко также добавил, что первые комплексы прибудут в Белоруссию в ближайшие дни. Он не уточнил, будет ли «Орешник» в ядерном исполнении.

В декабре 2024-го президент Белоруссии поручил обеспечить размещение в республике «Орешника» и грамотно спланировать его применение. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил, первый заместитель министра обороны Павел Муравейко заявил, что только Лукашенко знает, сколько таких комплексов планируется поставить в Белоруссию.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Свет в конце тоннеля появится в этом году». Лукашенко спрогнозировал развязку конфликта на Украине

      Сербия отказалась отнимать у России долю в нефтяной компании

      Жена Ливанова опровергла информацию о его состоянии

      В Венгрии заявили о готовности ЕС «изнасиловать» закон ради введения санкций

      Лукашенко раскрыл место размещения «Орешника» в Белоруссии

      Некоторые вузы России будут начислять дополнительные баллы за достижения при поступлении

      Посол подтвердил участие Израиля в параде Победы

      Лукашенко обвинил Запад в подготовке интервенции в Белоруссию в 2030 году

      Лукашенко рассказал об отношении Путина к идее с западными миротворцами на Украине

      Первая ракетка мира выиграл Australian Open

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше