Лукашенко предрек Европе проблемы с приходом Трампа

Лукашенко заявил, что с приходом Трампа в Европе начнутся проблемы

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не видит проблем для республики с приходом американского президента Дональда Трампа в Белый дом. Проблемы начнутся в Европе, предрек он в разговоре с журналистами после голосования на выборах главы государства, его приводит ТАСС.

По мнению нынешнего президента Белоруссии, трудности в Европе с приходом Трампа к власти уже начались. «Он (Трамп) сказал вам (Европе) прямо: "Вы хотите в Украине воевать, так платите не два процента, а пять (ВВП)". И вы [в Европе] как ужи, как змеюки крутитесь, вертитесь, не знаете, какой найти выход из этого положения», — отметил Лукашенко. Он назвал Трампа молодцом и добавил, что поддерживает его предложение.

В беседе с журналистами Лукашенко также назвал дату развязки конфликта на Украине. Лидер Белоруссии убежден, что она может произойти уже в этом году, однако уточнил, что он в данном случае не говорит об окончательном завершении конфликта, который может продолжаться еще на протяжении длительного времени.

