Лукашенко заявил о готовности вести диалог с оппозицией

Лукашенко заявил, что готов вести диалог с оставшейся в стране оппозицией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов вести диалог с оппозицией, которая находится в стране. Его слова передает БелТА.

«Вы знаете, оппозиция — это те, кто находится в стране. А диалог я готов вести с теми, от кого что-то зависит», — заявил белорусский лидер.

Отвечая на соответствующий вопрос немецких журналистов, он добавил, что с уехавшей за рубеж оппозицией говорить не о чем.

Ранее Лукашенко прибыл на избирательный участок в Белорусском госуниверситете физической культуры в Минске и проголосовал на выборах президента Белоруссии.