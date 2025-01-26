Лукашенко проголосовал на выборах президента Белоруссии и назвал своего кандидата

Лукашенко заявил, что на выборах президента Белоруссии проголосовал за всех

Александр Лукашенко прибыл на избирательный участок в Белорусском госуниверситете физической культуры в Минске и проголосовал на выборах президента Белоруссии. Своего кандидата белорусский лидер назвал в беседе с журналистами, передает РИА Новости.

«Если вы хотите спросить, за кого, должен вам честно признаться — за всех», — заявил Лукашенко.

Отмечается, что перед получением бюллетеня белорусский лидер пообщался с членами избирательной комиссии на участке.

Избирательные участки для голосования на выборах президента Белоруссии открылись 26 января. Всего в Белоруссии работают 5325 участков, из них 207 открыты в больницах, санаториях, домах отдыха.