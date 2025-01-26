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13:04, 26 января 2025Россия

Медведев заявил о попытке Трампа запутать весь мир

Медведев: В первую неделю президентства Трамп постарался запутать весь мир
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

В первую неделю своего второго президентского срока президент США Дональд Трамп попытался запутать весь мир. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«В первую неделю своего второго пришествия в Белый дом Дональд Трамп постарался запутать весь мир. Но нас ему не обмануть!» — отметил Медведев, добавив смеющийся смайлик. К публикации зампред Совбеза прикрепил фотографию с саммита АТЭС в филиппинской Маниле в 2017-м, в котором участвовал вместе с лидером США. На ней видно, что Медведев, представлявший Россию на встрече в качестве премьер-министра, и Трамп, у которого тогда был первый президентский срок, во время традиционного «перекрестного рукопожатия» выбились из общей схемы. «И снова здравствуйте!» — написано на снимке.

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