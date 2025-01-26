На Украине погиб воевавший за ВСУ известный кинорежиссер

На Украине погиб кинорежиссер Притула, воевавший за ВСУ

На Украине в зоне боевых действий погиб воевавший в украинской армии известный кинорежиссер Станислав Притула. Об этом в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщила его жена Лариса Титаренко.

«Стас погиб. Простите те, кто знал его и любил», — говорится в посте супруги кинорежиссера.

Режиссер погиб 22 января. Обстоятельства смерти режиссера не сообщаются. До вступления в Вооруженные силы Украины (ВСУ) Притула с 2014 года воевал в составе добровольческого батальона против Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее на Украине погиб воевавший за ВСУ участник шоу «Танцы» на телеканале ТНТ Владимир Раков. Утверждается, что мужчина с 2022 года служил во втором батальоне 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Галицкого.