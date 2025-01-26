На Украине сообщили о вхождении российских войск в стратегически важное село под Курахово

Боец ВСУ Мучной: ВС РФ вошли в село Андреевка на кураховском направлении

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Мучной сообщил о том, то российские войска вошли в Андреевку, стратегически важное село на кураховском направлении. Его слова приводит «Страна.ua».

Он пояснил, что населенный пункт находится к северу от трассы из Курахово на запад, и контроль над ним критически важен для украинских подразделений западнее города.

По словам Мучного, за Андреевку продолжаются тяжелые бои, ВС РФ пытаются там закрепиться. Также они продвигаются к северу от Сухих Ялов.

Ранее стало известно, что российские войска находятся в пяти километрах от границ Днепропетровской области.

