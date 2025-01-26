На Западе заявили о цели Трампа закончить конфликт на Украине к весне

Independent: Трамп нацелен закончить конфликт на Украине к весне

Президент США Дональд Трамп намерен закончить конфликт на территории Украины к весне. Такое мнение высказали журналисты издания The Independent.

«Среди его многочисленных смелых заявлений на мировой арене, Трамп ставит перед собой цель закончить войну к весне», — пишет издание.

Как сообщил источник агентства, важным в ситуации является присутствие главы парламентской фракции «Слуга народа» Давида Арахамии на инаугурации Трампа, что якобы является демонстрацией намерения президента США обеспечить для Украины выгодную сделку.

Вскоре после церемонии 22 января Трамп поручил спецпосланнику по Украине Киту Келлогу урегулировать конфликт на Украине за 100 дней. Американский лидер как утверждают источники The Wall Street Journal, намерен лично контролировать переговоры.