Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:08, 26 января 2025Россия

Некоторые вузы России будут начислять дополнительные баллы за достижения при поступлении

ТАСС: Некоторые вузы РФ будут начислять допбаллы за достижения при поступлении
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Александр Баранов/Коммерсантъ

Некоторые вузы России начнут начислять дополнительные баллы за индивидуальные достижения при поступлении. Об этом передает ТАСС.

Как сообщает агентство, в РГГУ, РЭУ, РГСУ и НИУ ВШЭ планируют начислять баллы на целевое обучение за участие в профориентационных мероприятиях, а в РАНХиГС дополнительные баллы будут начислены победителям и призерам олимпиады для студентов организации СПО по финансовой грамотности «МоиФинансы».

В МГТУ дополнительные десять баллов будут давать за золотую и серебряную медаль, а в РУДН абитуриенты могут рассчитывать на баллы за сертификат о прохождении демонстрационного экзамена.

Ранее стало известно, что российские университеты до 20 января должны были утвердить свои правила приема, а также число контрактных мест, согласно приказу Минобрнауки. Во многих российских вузах увеличилось число бюджетных и платных мест. Ожидается, что в 2025-2026 учебном году их объем превысит 619,1 тысячи.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Свет в конце тоннеля появится в этом году». Лукашенко спрогнозировал развязку конфликта на Украине

      Сербия отказалась отнимать у России долю в нефтяной компании

      Жена Ливанова опровергла информацию о его состоянии

      В Венгрии заявили о готовности ЕС «изнасиловать» закон ради введения санкций

      Лукашенко раскрыл место размещения «Орешника» в Белоруссии

      Некоторые вузы России будут начислять дополнительные баллы за достижения при поступлении

      Посол подтвердил участие Израиля в параде Победы

      Лукашенко обвинил Запад в подготовке интервенции в Белоруссию в 2030 году

      Лукашенко рассказал об отношении Путина к идее с западными миротворцами на Украине

      Первая ракетка мира выиграл Australian Open

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше