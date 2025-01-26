Некоторые вузы России будут начислять дополнительные баллы за достижения при поступлении

ТАСС: Некоторые вузы РФ будут начислять допбаллы за достижения при поступлении

Некоторые вузы России начнут начислять дополнительные баллы за индивидуальные достижения при поступлении. Об этом передает ТАСС.

Как сообщает агентство, в РГГУ, РЭУ, РГСУ и НИУ ВШЭ планируют начислять баллы на целевое обучение за участие в профориентационных мероприятиях, а в РАНХиГС дополнительные баллы будут начислены победителям и призерам олимпиады для студентов организации СПО по финансовой грамотности «МоиФинансы».

В МГТУ дополнительные десять баллов будут давать за золотую и серебряную медаль, а в РУДН абитуриенты могут рассчитывать на баллы за сертификат о прохождении демонстрационного экзамена.

Ранее стало известно, что российские университеты до 20 января должны были утвердить свои правила приема, а также число контрактных мест, согласно приказу Минобрнауки. Во многих российских вузах увеличилось число бюджетных и платных мест. Ожидается, что в 2025-2026 учебном году их объем превысит 619,1 тысячи.