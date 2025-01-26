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03:42, 26 января 2025Россия

Российские вузы увеличили число мест и пересмотрели состав вступительных экзаменов

ТАСС: Вузы РФ увеличили число мест и пересмотрели состав вступительных экзаменов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости / Алексей Майшев

Российские университеты до 20 января должны были утвердить свои правила приема, а также число контрактных мест, согласно приказу Минобрнауки. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно данным агентства, во многих российских вузах увеличилось число бюджетных и платных мест. Ожидается, что в 2025-2026 учебном году их объем превысит 619,1 тысячи. В РАНХиГС предложили на 11 процентов больше бюджетных мест, а в РЭУ им. Плеханова общее количество мест увеличилось на 18 процентов.

Кроме того, изменился состав вступительных испытаний: иностранный язык исключен для ряда программ. С 2026 года вводится обязательный экзамен по физике для всех инженерных направлений, а МГТУ требует физику без альтернативы.

Ранее в Госдуме предложили постепенно отказаться от ЕГЭ. Инициатива вызвала общественный резонанс. В частности, заслуженный учитель России Максим Пратусевич объяснил невозможность ее реализации отсутствием альтернативы.

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