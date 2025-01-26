Оказавшегося под следствием главного психиатра ВСУ уличили в планах купить виллу в Турции

Главный пихиатр ВСУ Друзь планировал купить виллу в Турции за 650 тысяч евро

Главного психиатра Вооруженных сил Украины (ВСУ) Олега Друзя, ныне оказавшегося под следствием по подозрению в коррупции, уличили в планах купить виллу в Турции за 650 тысяч евро. Об этом сообщает «Страна.ua».

Летом 2024 года фигурант дважды ездил в Турцию и планировал приобрести там трехэтажный особняк с бассейном. Во время поездок он переписывался с риелтором, предлагавшим ему различные варианты элитной недвижимости.

Олега Друзя задержали 21 января 2025 года. Как сообщила Служба безопасности Украины (СБУ), с начала конфликта с Россией чиновник разбогател более чем на миллион долларов. Как сообщает ведомство, фигурант приобрел активы более чем на миллион долларов США, не отражая имущество в декларации и оформив его на родственников.