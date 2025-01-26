Полиция начала розыск неизвестного поджигателя автозаправки в российском городе

В Ростове-на-Дону неизвестный поджег автозаправочную станцию

В Ростове-на-Дону полиция начала розыск неизвестного мужчины, который поджег автозаправочную станцию. Об этом в воскресенье, 26 января, в своем Telegram-канал Baza.

По данным издания, пожар на расположенной на Всесоюзной улице заправке случился 25 января около 23 часов. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб быстро потушили пламя. Первоначальной версией ЧП была неисправность рекламного экрана, который дал искры и спровоцировал возгорание. Но после просмотра камер наблюдения, стало ясно за ЧП стоит неизвестный поджигатель.

На кадрах видно, как злоумышленник разлил горючую жидкость возле заправочных автоматов, поджог и сбежал с места ЧП.

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