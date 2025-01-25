Двоих россиян обвинили в атаке на военный аэродром

Россиян Косяченко и Туриеву обвинили в атаке на аэродром Минобороны РФ

Максима Косяченко и Татьяну Туриеву, которые проходят по уголовному делу о теракте на объектах РЖД в пользу Украины, обвинили в атаке на военный аэродром с использованием беспилотников. Об этом пишет ТАСС.

Двое россиян стали обвиняемыми в совершении террористического акта с применением дронов по территории аэродрома Минобороны РФ 16 августа 2023 года. Кроме того, Косяченко и Туриеву уличили в минировании других военных объектов.

В материалах указано, что их вина подтверждена показаниями свидетелей. При этом в деле могут появиться другие фигуранты.

По данным источника, Косяченко и Туриеву задержали в сентябре 2023-го. Следствие утверждает, что россияне получили задание от Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины через мессенджеры Viber и Telegram. Им поручили совершить теракт на двух объектах российской железной дороги.

Не уточняется, какой именно участок они повредили. Расследование продолжается, причем следователи не исключают, что в деле могут появиться новые эпизоды.

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