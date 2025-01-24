Уголовные дела в отношении 27 вторгшихся в Курск боевиков передали в суд

В Москве осудят 27 боевиков ВСУ за вторжение в Курскую область

Военная прокуратура Московского военного округа утвердила обвинительные заключения по восьми уголовным делам в отношении 27 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), незаконно вторгшихся в Курскую область. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре.

Они обвиняются по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 205 («Теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору и повлекший наступление тяжких последствий») УК РФ. Дела будет рассматривать 2-й Западный окружной военный суд в Москве.

По версии следствия, в период с августа по сентябрь 2024 года вооруженные боевики незаконно пересекли государственную границу России и вторглись на территорию Беловского, Кореневского и Суджанского районов Курской области для осуществления терактов. После этого они неоднократно открывали огонь на поражение, минировали дороги и участки местности, а также запрещали мирным жителям эвакуироваться.

В настоящее время злоумышленники находятся в СИЗО.

Ранее следователи направили в суд уголовное дело двух боевиков 408-го отдельного пехотного батальона «Черноморская сечь» вооруженных формирований Украины, обвиняемых в совершении терактов на территории Курской области.